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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نغم صالح تكشف كواليس أغنية «طوفان»

نغم صالح
نغم صالح
قسم التوك شو

كشفت الفنانة نغم صالح عن كواليس نجاح أغنيتها "طوفان"، مؤكدة أن ردود الأفعال حول العمل فاجأتها وأسعدتها في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنها كانت تخشى ألا يتقبل الجمهور اللون الغنائي المختلف الذي تقدمه في ظل الموجة السائدة حاليًا.

وأضافت نغم صالح في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "نجاح طوفان الحقيقة خضني، رغم إني دايمًا عندي يقين إن الحاجة اللي طالعة من القلب هتوصل، لكن كنت خايفة الناس ما تستوعبش قوي اللي بقدمه، خصوصًا إن الموجة دلوقتي في اتجاه تاني، ومع ذلك كنت مصممة إني أكمل لأننا بنعمل حاجة مؤمنين بيها".

تضافر جهود فريق العمل

وأشارت نغم صالح، إلى أن نجاح "طوفان" لم يكن بسبب الأغنية وحدها، بل جاء نتيجة تضافر جهود فريق العمل بالكامل، موضحة: "الأغنية مجموعة على بعضها، الصورة اللي عملها خالد براجونا، والتصميمات اللي كان عاملها فتحي، وشكل اللبس والكلام العربي، كلها حاجات دعمت الصوت، وكانت سببًا في وصول الأغنية بهذا الشكل للجمهور".

وحول كلمات الأغنية، أوضحت نغم صالح أن "طوفان" مستلهمة من التراث الصعيدي، قائلة: "كنا قاصدين، وأغنية بيبة .. هي معروفة إنها تراث صعيدي يتغنى في مواقف معينة، وكنت حابة أقدم أشياء بتعبر عننا كبنات، إننا مهما وقعنا أو حسينا بالإحباط، بنقدر نقوم ونكمل، وده مش للبنات بس، ده حالة إنسانية عامة".

وأضافت أن كلمات الأغنية كتبها أحمد رجب، وهي من ألحانها، بينما تولى سولي مهمة الإنتاج الموسيقي للأغنية، مؤكدة أن كل تفاصيل الأغنية كانت تهدف لتقديم رسالة فنية وإنسانية في الوقت ذاته، وأنها ستواصل تقديم هذا المشروع الغنائي الذي تؤمن به، مهما اختلفت اتجاهات السوق.


 

نغم صالح طوفان أغنية طوفان كلمات أغنية طوفان التراث الصعيدي

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