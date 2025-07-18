قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لندن تلتحق بأوروبا في خفض سعر النفط الروسي: ضربة اقتصادية جديدة لموسكو
مصطفى بكري: حديث الرئيس السيسي عن مخطط التهجير واضح ولا يقبل النقاش
الإيجار القديم والبكالوريا والرياضة .. مشروعات بقوانين مهمة تنتظر تصديق الرئيس
ماقلتش مذكور في القرآن .. تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم
تعرف على أسباب إلغاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي الودية
صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب
اعملي حسابك | رسالة صادمة لـ شيرين على الهواء لهذا السبب
بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
خبير علاقات دولية: إسرائيل ترفض الصفقة الشاملة.. ولا انفراجة قريبة في غزة
دا بالذات ممنوع عني| أول تعليق من لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى .. خاص
آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعملي حسابك | رسالة صادمة لـ شيرين على الهواء لهذا السبب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب أحمد السماحي، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كان يجب على المحيطين بها أن يُخبرونها بأن المسرح ليس لعبة وأنه له قدسية خاصة تتطلب التحضير الجيد.

 وأوضح السماحي خلال برنامج اخر النهار أن الفنانة يجب أن تعتني بصحتها قبل الصعود على المسرح، قائلاً:"لازم تتعالج وتكون عاملة حسابها قبل أي ظهور".

السماحي: شيرين اختيارها الغنائي ناجح دائمًا لكن توقيت ظهورها كان غير مناسب

وأشار السماحي إلى أن اختيارات شيرين الغنائية كانت دائمًا ناجحة، وأن لها جمهورًا كبيرًا من الشباب المتابعين لها، لكنه لم يكن موافقًا على توقيت ظهورها الأخير على المسرح، قائلاً:"ممكن مكنتش حابب إن شيرين تطلع في الوقت ده".

الفرق بين شيرين وأنغام: لكل منهما لون غنائي مختلف

وأكد  أحمد السماحي على أن أنغام تُعتبر فنانة كبيرة ولها لون غنائي مميز يختلف تمامًا عن شيرين قائلا:"أنغام لونها الغنائي يختلف عن شيرين".

الفنانة شيرين عبد الوهاب أحمد السماحي اخر النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

الحرائق

بعد كثرة تكرارها .. خبير: أكثر الحرائق تحدث من الكهرباء

أرشيفية

كاتب صحفي: فريد الأطرش كان طيبًا .. وعبد الحليم أساء إليه

الجولاني

خبير علاقات دولية: زيجات امرأة الجولاني تثير الشكوك عن دور استخباراتي خفي

بالصور

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد