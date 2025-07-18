اعملي حسابك | رسالة صادمة لـ شيرين على الهواء لهذا السبب

أكد الكاتب أحمد السماحي، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كان يجب على المحيطين بها أن يُخبرونها بأن المسرح ليس لعبة وأنه له قدسية خاصة تتطلب التحضير الجيد.

وأوضح السماحي خلال برنامج اخر النهار أن الفنانة يجب أن تعتني بصحتها قبل الصعود على المسرح، قائلاً:"لازم تتعالج وتكون عاملة حسابها قبل أي ظهور".

السماحي: شيرين اختيارها الغنائي ناجح دائمًا لكن توقيت ظهورها كان غير مناسب

وأشار السماحي إلى أن اختيارات شيرين الغنائية كانت دائمًا ناجحة، وأن لها جمهورًا كبيرًا من الشباب المتابعين لها، لكنه لم يكن موافقًا على توقيت ظهورها الأخير على المسرح، قائلاً:"ممكن مكنتش حابب إن شيرين تطلع في الوقت ده".

الفرق بين شيرين وأنغام: لكل منهما لون غنائي مختلف

وأكد أحمد السماحي على أن أنغام تُعتبر فنانة كبيرة ولها لون غنائي مميز يختلف تمامًا عن شيرين قائلا:"أنغام لونها الغنائي يختلف عن شيرين".