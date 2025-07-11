نشرة الفن| بعد منعها من الدخول .. شيرين عبد الوهاب رفقة فضل شاكر استعدادا لطرح أحدث اغانيهما .. آدم الشرقاوي يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

بعد منعها من الدخول .. شيرين عبد الوهاب رفقة فضل شاكر استعدادا لطرح أحدث اغانيهما

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية بعد ما أفادت وسائل إعلام لبنانية بمنعها من دخول مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان حتى تلتقي بالفنان فضل شاكر ليسجلوا اغنيتهما المنتظرة “حدوتة

مكنتش قادر أتنفس وكان عندى جلطات .. أدم الشرقاوي يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

كشف الفنان الشاب ادم الشرقاوي سبب غيابه الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية بعد مشاركته فى فيلم شماريخ الذى عرض عام ٢٠٢٣.

عمرو دياب يحيي أحدث حفلاته ضمن فعاليات مهرجان العلمين

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٥ ، وذلك يوم ١ اغسطس المقبل ومن المقرر ان يقدم عمرو دياب باقة من اغانى ألبومه الجديد