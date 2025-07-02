مارح نتركك.. فضل شاكر يدعم شيرين بعد أزمتها الأخيرة مع جمهور المغرب

دعم الفنان فضل شاكر، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها إثر استخدامها تقنيات "بلاي باك" خلال حفلها في ختام مهرجان "موازين – إيقاعات العالم".

وكتب فضل عبر حسابه على "إنستجرام": “شيرين، كلنا منحبك، و كلنا حدك، و مارح نتركك، جمهور المغرب العريق والكبير والذويق، أنتم اهل الفن واهل الكرم، شيرين بنتكم اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحيه والنفسيه الي تمر بيها، مهرجان موازين وجمهوره، جمهور مُحب وداعم”⁩

وكان قد كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل حالتها الصحية قبل حفل موازين بالمغرب.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على "فيسبوك": "حدث جدل حول حفلة شيرين بالمغرب، وأود أن أقول إن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت مبسوطة جدًا لمشاركتها في حفل موازين بالمغرب".



وتابع: "لكن للأسف، صباح يوم الحفل، عانت من أزمة صحية تزامنت مع نزلة معوية، ما استدعى استقدام أطباء من المغرب لعلاجها، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًا في جمهورها، رغم شدة الإجهاد الذي كانت تعانيه".

وأضاف: "أنا لم أحضر الحفل، ولكن بناءً على كلام المايسترو وقائد فرقتها... فإن شيرين غنّت وأبدعت في 23 أغنية لايف، على مدار ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض".

واختتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشقه جمهوره... ساعدوها، شجعوها، وساندوها".