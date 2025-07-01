بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد من أساءوا إليها عقب الهجوم الذي تعرضت له بعد حفلها الأخير بمهرجان موازين في المغرب.





وأكد قنطوش أن شيرين تواجه حملة ممنهجة تهدف للنيل من نجاحها، مشيرًا إلى أن حرية الرأي لا تعني الإساءة أو التجاوز.





من جانبه، دافع الشاعر تامر حسين عن شيرين عبر حسابه بموقع “إكس”، مطالبًا الجمهور بالرحمة والتقدير لفنانة كبيرة مرت بظروف صعبة، مشددًا على ضرورة احترام مشاعر الفنانين وعدم تحميلهم قسوة الانتقادات غير المبررة.





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