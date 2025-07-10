مكنتش قادر أتنفس وكان عندى جلطات .. أدم الشرقاوي يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

كشف الفنان الشاب ادم الشرقاوي سبب غيابه الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية بعد مشاركته فى فيلم شماريخ الذى عرض عام ٢٠٢٣.

وشارك آدم الشرقاوي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب معلقا: “كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك، من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى”.

ادم الشرقاوي: كنت بكره كل حاجة فيا لما ببص فى المراية

واستكمل: " كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات، رجعت لوزني الطبيعي 80 كيلو (180 رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام.

واختتم ادم حديثه ،معلقا: حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني.

فيلم شماريخ

وكانت احدث اعمال آدم الشرقاوي هو مشاركته فى فيلم شماريخ الذى عرض ديسمبر ٢٠٢٤ ،وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد دك

