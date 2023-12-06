آدم الشرقاوي وعمرو سلامة وأبطال فيلم شماريخ بالعرض الخاص.. صور

يقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم شماريخ بإحدى سينمات السادس من أكتوبر، بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

وتوافد على العرض الخاص أبطال الفيلم الشباب أبرزهم أدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وطرحت شركة "سي سينما برودكشنز" الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر بدء طرحه في السينمات في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر بجميع دور العرض.

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