بعد منعها من الدخول .. شيرين عبد الوهاب رفقة فضل شاكر استعدادا لطرح أحدث اغانيهما |تفاصيل

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية بعد ما أفادت وسائل إعلام لبنانية بمنعها من دخول مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان حتى تلتقي بالفنان فضل شاكر ليسجلوا اغنيتهما المنتظرة “حدوتة”.

ولكن علقت مؤلفة الدويتو المنتظر جومانة جمال خلال الساعات القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على X، وكتبت “ظبطت” ، وتبين من التعليقات انها تتحدث على اخر مستجدات لقاء شيرين عبد الوهاب بفضل شاكر وأن شيرين بالفعل تمكنت من دخول المخيم ، وحتى الأن لم تكشف تفاصيل جديدة بشأن التصوير او موعد الطرح.

أحدث اغاني فضل شاكر

وتمكنت أغنية “كيفك علي فراقي”، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات.

وحققت أغنية كيفك علي فراقي، من غناء فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، من تحقيق نسب مشاهدة اقتربت من 3 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.

فضل شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

وكان دعم الفنان فضل شاكر، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها إثر استخدامها تقنيات "بلاي باك" خلال حفلها في ختام مهرجان "موازين – إيقاعات العالم".

وكتب فضل عبر حسابه على "إنستجرام": “شيرين، كلنا منحبك، و كلنا حدك، و مارح نتركك، جمهور المغرب العريق والكبير والذويق، أنتم اهل الفن واهل الكرم، شيرين بنتكم اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحيه والنفسيه الي تمر بيها، مهرجان موازين وجمهوره، جمهور مُحب وداعم.