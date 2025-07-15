غادة إبراهيم: ساتزوج قريبًا من رجل غير مصري.. ودعمت شيرين عبد الوهاب في أزمتها

حلّت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج "إسمعني شكراً"، الذي يُعرض عبر منصة يوتيوب، وتقدّمه الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة كشفت خلالها العديد من أسرار حياتها الفنية والخاصة، كما تحدثت بصراحة عن علاقتها بزملائها، وتجربتها مع المسرح، وتفاصيل زواجها المرتقب، بجانب دفاعها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد مذيعة زعمت انها تنمرت بها وحرضت عليها على الهواء.

"نص الشعب اسمه محمد"

كشفت غادة عن كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان الماضي، قائلة:"يجب أن أشكر المؤلف العظيم محمد رجاء، هو من رشّحني للدور وكان مؤمنًا بى جدًا. حين رشحنى للمخرج والشركة المنتجة، رحبوا بمشاركتي، رغم أن رانيا يوسف كانت تؤدي دور شقيقتي في العمل وببننا مشاحنات، لكنها صديقتي وحبيبتى منذ أكثر من ٢٠ عامًا".

وأضافت:"المسلسل مكتوب بشكل ممتاز، ومحمد رجاء لديه أيضًا مسلسل (ظلم المصطبة) وفيلم (الرحلة ٤٠٤) الذي رشح للأوسكار ونالت عنه منى زكي جائزة أفضل ممثلة، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تأليف فهو مؤلف موهوب، لكن لم يأخذ حقه إعلاميًا حتى الآن ".

ممدوح عبد العليم

كشفت عن تجربة غير مريحة في أحد المسلسلات القديمة، قائلة:"كانت هناك فنانة تعامل الجميع بغرور شديد، لكن الحمد لله لم يكن بيني وبينها أي مشاهد مباشرة، إذ كنت أعمل مع الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وحمدت الله أن مشاهدنا لم تتلاقى".

قالت غادة:"عملت مع أسماء عظيمة مثل الراحل محمود ياسين، والأساتذة عادل أدهم وحسين فهمى ويحيي الفخرانى ونجاح الموجي وأحمد ماهر ومؤخرًا عصام عمر، وكلهم فنانون كبار تعلمت منهم الكثير".

تحدثت عن قصة إنتشار لقبها الجديد، قائلة:"في فترة كنت أُصوّر لقاء في تأبين العظيم محمود ياسين، والتقط لي زميل صحفي فيديو وأنا في فورما تصوير، وقال لي إن الفيديوهات التي أظهر فيها تُشاهد كثيرًا. قلت له: (أنا ممثلة.. عندي دور حلو بعمله، ولو مفيش دور بكون في بيتي)".

كاريزماتيك

هذه الجملة أصبحت تريند، واستخدمتها لاحقًا هند صبري وفنانات كثيرات، كما جعلها الكاتب والمؤلف حمدي نوار عنوانًا لتريند جديد فى أغنيتى القادمة "كاريزماتيك " والناس الآن تناديني بـ(غادة الكاريزماتيك) أو (النجمة الكريزماتيك)، والجمهور أطلق عليا لقب تريند مصر".

المسرح

صرّحت غادة:"المسرح هو الأقرب إلى قلبي، خاصة أنني شاركت في عدة أعمال من إنتاج وزارة الثقافة، وطُفنا بها محافظات مصر، وافتتحنا مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية بعد تجديده. جمهور الإسكندرية له مكانة خاصة جدًا، كانوا يظلون معنا بعد انتهاء العرض حتى الثانية صباحًا لالتقاط الصور معنا".

نادية الجندي

أكدت غادة:"لا يوجد أي عمل فني أندم عليه، حتى فيلمي مع الفنانة نادية الجندي، الذي اعتبره البعض جريئًا وطلبوا مني حذفه. رفضت ذلك، لأنه كان سببًا في تعرف الجمهور عليّ، وتعلمت منه كثيرًا".



شيرين عبد الوهاب

قالت غادة:"أنا أحب شيرين عبد الوهاب من أول أغنية لها (آه يا ليل). الحب لا يتجزأ، ومهما مرت بأزمات لن أتخلى عنها. دعمتها من قلبي، وأنا الوحيدة التي شكرتني على إنستجرام، رغم أن كثيرين دعموها لكن هي شعرت بمن كان حقيقيًا".

وأضافت:"في عز أزمتها قدمت أربع أغان كسرت الدنيا، وأحيت حفلة (ليلة الدموع) بنجاح باهر، وبرغم التعب الظاهر على ملامحها في حفلة المغرب. شيرين فنانة عظيمة وتملك طاقة حب كبيرة".

جمالي ساعدني وقيّدني.. وحاولوا يحصروني في قالب واحد

قالت:"جمالي ساعدني في بداياتي، لكنه ظلمني عندما حاول البعض حصري في أدوار الإغراء أو السكرتيرة أو الزوجة الثانية. حتى حين قدمت أدوارًا صعيدية، كانوا يطلبون مني تغميق لون بشرتي! لكن في أفلام مثل (حائط البطولات) و(حبيبتي من تكون) عملت بدون مكياج تمامًا وحصلت على جوائز" دولية.



ناهد شريف

وقالت :"شبهوني بناهد شريف لأنني كنت أنحف وشعري أسود، لكنني لم أسع يومًا لأكون خليفتها. رفضت أن أكون نجمة إغراء، والفيلم الوحيد الذي يمكن تصنيفه هكذا هو (الإمبراطورة) مع نادية الجندي".

أعلنت غادة أنها تقدمت بشكوى رسمية ضد مذيعة هاجمتها، قائلة:"ظهرت مذيعة في فيديو تتحدث عني بدون وجه حق،و تقدمت بشكوى ضدها في نقابة الإعلاميين، واتضح أنها تمارس العمل الإعلامي بدون تصريح مزاولة المهنة منذ مايو سنة ٢٠٢٢، وأنا أنتظر الإجراء القانوني من النقابة، وسأقيم دعوى قضائية".



خبر زواجها

كشفت غادة عن قرب زواجها، قائلة:"تقدّم لي عريس محترم غير مصري، ومن المحتمل أن أتم عقد قراني خلال شهر أو اثنين، وسأسافر بعد الزواج".

"فاصل من اللحظات اللذيذة"

اختتمت غادة حديثها برسالة امتنان قائلة:"شكرًا للمحترم أحمد السبكي، وعودة للسينما جاءت من خلال فيلم (فاصل من اللحظات اللذيذة)، الذي أعتبره بداية جديدة جميلة لي".