أميرة فتحي: حياء الستات قل والراجل مقهور l خاص

أكدت الفنانة أميرة فتحي أن الصداقة بين النساء لا تمنع الغيرة بينهن، حيث إن لا محال من وجودها حتي لو أن هناك علاقة صداقة.

وتابعت أميرة فتحي فى تصريحات مصورة لصدي البلد: أغلبية السيدات يشعرن بالغيرة من بعضهن، لذا أجد صداقتي مع الرجال أفضل.

وتقول أميرة فتحي: أشعر أن بداخلي صفة الرجال، فالرجولة هي صفات من الممكن أن تتواجد فى أي شخص، وبشكل عام أري أن العلاقات بين الأشخاص لا بد وأن يكون هناك بينها مسافات.

وتستكمل أميرة فتحي: السيدات أصبحن لديهن جرأة كبيرة، بل بعضهن يبتز الرجال بصورهن، فنسبة الحياء لدي النساء قلت بشكل حقيقي.

وتتابع أميرة فتحي حديثها: الراجل مقهور، وسعيدة بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة جعل الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرًا فى حضانة الأطفال.