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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 24 .. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق

مسلسل فات الميعاد
مسلسل فات الميعاد
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 24 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، ومنها قيام شقيقة بسمة بتحديد موعد زفافها، حيث رفض خطيبها تأجيل موعد الزفاف مرة أخري، وهو ما جعل المحامي يخبرها ان موقفها القانوني تجاة حضانة ابنتها اصبح صعبًا، وهو ما جعلها تطلب الطلاق من معتصم.

أبطال مسلسل فات الميعاد

 مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد


ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 
 

WATCH IT منصة WATCH IT مسلسل فات الميعاد

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