أحمد كريمة: الرحم الصناعي حرام شرعا ويجب الرضا بقضاء الله

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، على سؤال "هل الرحم الصناعي حرام أم حلال، وهذا من الجانب الشرعي".

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هذا الأمر ممنوع وحرام شرعًا، وأنه يرفض هذا الموضوع بشكل نهائي، مهما كان الأمر وما حدث تقدم علمي في هذا المجال.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنسان يجب أن يرضى بقضاء الله، حتى وإن كان العلم يسمح لنا أن نستفيد من ذلك، فهذا الأمر حرام.

ولفت إلى أن الإعلام الهادف هو من يبحث عن الحلول الصحيحة لقضايا العصر، وأن شرح الأمور الخاصة بحرمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الدينية أمر مطلوب.

حكم استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قال إن استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية والفقهية والشرعية سيكون غير صحيح، موضحًا أن استصدار الفتوى سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقل البشري سيغيب في حالة الوصول لهذا الأمر، وسيكون هناك غياب لـ حالة التدبير والتفكير.

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الذكاء الاصطناعي هو دجال العصر الحديث، وأنه يدعوا الله أنه لا يرى هذا الزمان، لآن المرحلة الأخيرة على علامات الساعة اقتربت.

أحمد كريمة: من يستخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة الأخبار ماله مشبوه

ووجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، نصيحة إلى العاملين في مجال الصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية، مبيّنًا حكم استخدام بعض الصحفيين للذكاء الاصطناعي في عملهم وتحصيلهم لأموال من أصحاب العمل مقابل ذلك.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات تلفزيونية، إن المال المأخوذ جراء هذا العمل يعد مشبوهًا، محذرًا من أن هذا الأمر يقضي على الإبداع ويقضي على المهن.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن معظم الرسائل البحثية أصبحت تتم بالذكاء الاصطناعي ولذلك نجد الباحثين الجدد أقل كفاءة من القدماء، معلقًا على الأمر "يا ريت الناس تاخد من العلم ما ينفع وتبتعد عن الضار".