أحمد كريمة: من يستخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة الأخبار ويقبض أجرا ماله مشبوه

وجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، نصيحة إلى العاملين في مجال الصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية، مبيّنًا حكم استخدام بعض الصحفيين للذكاء الاصطناعي في عملهم وتحصيلهم لأموال من أصحاب العمل مقابل ذلك.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات تلفزيونية، إن المال المأخوذ جراء استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار يعد مشبوهًا، محذرًا من أن هذا الأمر يقضي على الإبداع ويقضي على المهن.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن معظم الرسائل البحثية أصبحت تتم بالذكاء الاصطناعي ولذلك نجد الباحثين الجدد أقل كفاءة من القدماء، معلقًا على الأمر "يا ريت الناس تاخد من العلم ما ينفع وتبتعد عن الضار".

حكم استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قال إن استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية والفقهية والشرعية سيكون غير صحيح، موضحًا أن استصدار الفتوى سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أن العقل البشري سيغيب في حالة الوصول لهذا الأمر، وسيكون هناك غياب لـ حالة التدبير والتفكير.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الذكاء الاصطناعي هو دجال العصر الحديث، وأنه يدعوا الله أنه لا يرى هذا الزمان، لآن المرحلة الأخيرة على علامات الساعة اقتربت.

أحمد كريمة يوضح حكم التنجيم الاستدلالي

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن كل الأشياء تتم بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعلم الغيب، وأنه في الفقه الإسلامي، نجد في باب أحكام باب الردة، أن التنجيم الاستدلالي فيها، والردة تعني" ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو الفعل الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء".

وأوضح أن الشخص الذي يتوقع والذي يؤمن بالتوقعات المستقبلية يكون مخالف للشريعة، وأن الله قال في كتابه الكريم،" إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله لا يظهر على غيبه أحد، ولذلك نحذر المواطنين من الوقوع فريسة للدجالين والنصابين.