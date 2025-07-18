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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة

الاقتصاد
الاقتصاد
عادل نصار

أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل ما تبذله الدولة من جهود في تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية.

وأوضح خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن الاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، لعبت دورًا حيويًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والعقارات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2016 رؤية اقتصادية طويلة الأمد تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو والاستثمار الاجتماعي، وهو ما عزز من ثقة المؤسسات الدولية والكيانات الاستثمارية الكبرى في السوق المصري.

وأضاف خطاب أن العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، صنّفت مصر كأحد أكثر الاقتصادات جذبًا للاستثمارات، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم التدفقات المالية الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

ونوه بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي وتحديث بنيتها التحتية في مجالات النقل والموانئ والطاقة.

وشدد خطاب على أهمية استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوافز للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافدًا رئيسيًا لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

ودعا خطاب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الدولة المصرية، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية نوعية تجعل من مصر نموذجًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.
 

الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمار

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