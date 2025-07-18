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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كيدز كامب.. كفر الشيخ تستقبل المعسكر الرياضي الأول للأطفال | صور

معسكر الطلائع
معسكر الطلائع
محمود زيدان

استقبل معسكر الشباب بمدينة بلطيم فى محافظة كفر الشيخ، المعسكر الرياضي الأول للأطفال " كيدز كامب" الذى أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 25 أسرة مصرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج المعسكر الرياضي بدأ باستقبال الوفود من السابعة صباحاً بمعسكر  بلطيم، ونصب الخيام واللقاء المجمع بالمشاركين حتى التاسعة صباحا، للتعريف ببرنامج "يلا كامب" وتحركت الأسر وأطفالهم إلى مزارات " الفنار و طابية عرابى "  ثم العودة لأداء صلاة الجمعة و تناول وجبة خفيفة لإستئناف برنامج المعسكر. 

وتضمنت فاعليات اليوم الأول، برنامج رياضى تشارك فيها الآباء مع الأبناء ألعاب المضرب، الكرة الطائرة،  رماية ضغط هواء، سباحة وذلك حتى السابعة مساءً ليذهب المشاركين لتناول العشاء والخروج فى جولة حرة بمدينة بلطيم و فى ختام اليوم الأول يقام حفل السمر ويستمر من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة تتجمع فيها الأسر المشاركة حول حلقة النار للمشاركة فى نقاشات تنمية المهارات الحياتية وبعدها يذهب الجميع للخيام للنوم و استقبال أنشطة الغد .

ويعكس معسكر "كيدز كامب " حرص الوزارة على تنمية قدرات الشباب المصري وخلق برامج تجمعهم من مختلف المحافظات في رحلة ترفيهية تعليمية، ثقافية ورياضية تعزز من وعيهم وتفاعلهم المجتمعي.

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