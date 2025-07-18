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العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن جميع الأمراض لها علاج إلا الموت لا يكون له علاج موضحًا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء، إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت، والهرم ".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا رسول الله كان يعالج بالأعشاب، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها، قال إن أطباء الأعشاب كانوا يأتون لرسول الله من أجل العالج.

وأوضح أن الرقية الشرعية لها تأثير حسي، لكن لا تعالج الأمراض كما يردد البعض، لكن الرقية ذكر لله ودعاء لله، وأنه ببركة الدعاء قد يشفى الشخص.

وتابع أنه حينما يلجأ بعض أدعياء الطب إلى أشياء و ينسبونها زورا إلى الدين كالتداوي ببول الإبل، فهذا الأمر لا ينسب إلى السنة، لآن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تداوو ببول الإبل..

وأضاف كريمة، أن هذه الواقعة كانت واقعة اختبار، منوها بأنه قد جاء جماعة وكان عندهم هاجس أن من يسكن يثرب المدينة يصاب بالحمى فأصيبوا بالحمى، فشكوا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال "اشربوا من أبوال الإبل وألبانها" فقاموا إلى المكان الذي يمكث فيه الإبل وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل.

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن هذه الواقعة نزلت بسببها آية الحرابة في سورة المائدة {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

وبين كريمة بأن هذه الواقعة تسمى واقعة عين، مثلها كمثل رضاع الكبير ليس حكما عاما وليس حكما مطلقاً وكان حكمها خاصا، وهذا نفس الشيء بأن بول الإبل يكون واقعة عين لا تتعدى غير هذه الواقعة.

أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر الشريف الأزهر

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