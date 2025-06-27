أحمد كريمة: الذكاء الاصطناعي علم نافع بضوابط أخلاقية

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل الرحم الصناعي حرام أم حلال، وهذا من الجانب الشرعي".

قال كريمة، إن هذا الأمر ممنوع وحرام شرعًا، وأنه يرفض هذا الموضوع بشكل نهائي.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإنسان يجب أن يرضى بقضاء الله، حتى وإن كان العلم يسمح لنا أن نستفيد من ذلك، فهذا الأمر حرام.

الذكاء الاصطناعي هو علم نافع بضوابط أخلاقية

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي هو علم نافع بضوابط أخلاقية بواسطة الجهاز الذي يحاكي العقل البشري في التحليل العلمي، لنفع الحياة البشرية وفق معطيات عالية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الذكاء الاصطناعي إذا كان للنفع فالأصل فيه الإباحة من الجانب الدين، وأن الله قال " وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

ولفت إلى أن الأصل في الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، وقد يخرج منها التحريم أو الكراهة، وأن كل حالة يكون لها تحليل، وأن فكرة عمل روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال الـ9 أشهر حرام.

وانفعل على الهواء قائلا:" ما هذا الأمر كيف يقوم جهاز بوضع الجنين به، وماذا بعد، الولادة، من سيقوم بالرضاعة، ورعاية الطفل".

وكشف أن الله له سنن كونية، ولذلك على المواطنين عدم التدخل في السنن الكونية، وأن البشر لا تستطيع التعديل في أمر الله.