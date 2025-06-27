نتجه لـ الإلحاد.. مشادة كلامية بين أحمد كريمة ومتخصص بالذكاء الاصطناعي

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والمهندس إسلام العباسي، المتخصص في برامج الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن دخول الذكاء الاصطناعي في جميع الأمور الحياة، بهذه الطريقة أمر غريب، ويتجه لـ الإلحاد.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في الكثير من الأمور، ولكن الذكاء الاصطناعي هو علم نافع بضوابط أخلاقية بواسطة الجهاز الذي يحاكي العقل البشري في التحليل العلمي، لنفع الحياة البشرية وفق معطيات عالية.

وتدخل المهندس إسلام العباسي، وقال إن الذكاء الاصطناعي يفيد البشرية، وأن ما يتم يسهل على المواطنين التعب والجهد، فبدلا من قيام الشخص بقراءة كتاب كامل، للحصول على معلومة، يقوم الذكاء الاصطناعي في دقيقة واحدة بعرضها.

وعاد أحمد كريمة للحديث منفعلا، وقال إن هذا الأمر يدمر البشرية، ويقضي على العلم، والتفكير، وأن العلماء القدماء في هذا الزمان، هم أفضل بكثير من الشباب، لأن الشباب تستخدم الذكاء الاصطناعي.

حكم استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قال إن استفتاء "شات جي بي تي" في الأمور الدينية والفقهية والشرعية سيكون غير صحيح، موضحًا أن استصدار الفتوى سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أن العقل البشري سيغيب في حالة الوصول لهذا الأمر، وسيكون هناك غياب لـ حالة التدبير والتفكير.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الذكاء الاصطناعي هو دجال العصر الحديث، وأنه يدعوا الله أنه لا يرى هذا الزمان، لآن المرحلة الأخيرة على علامات الساعة اقتربت.