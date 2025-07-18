خبير علاقات دولية: زيجات امرأة الجولاني تثير الشكوك عن دور استخباراتي خفي

علق الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على ما تم تسريبه مؤخرًا من وثائق، كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بزواج إحدى السيدات التي ارتبطت بعدد من أخطر قيادات التنظيمات الإرهابية، كان آخرهم أبو محمد الجولاني، زعيم ما يُعرف بهيئة تحرير الشام.

تسريبات جديدة تشير لتورط نساء في تجنيد وتصفية قادة إرهاب

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وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوثائق تشير إلى أن هذه السيدة سبق لها الزواج بكل من: أيمن الظواهري، وأبو مصعب الزرقاوي، وأبو بكر البغدادي، ثم أبو دجانة الداغستاني، وجميعهم لقوا حتفهم أو اختفوا في ظروف غامضة، قبل أن تتزوج من الجولاني.



تابع العزبي: "إذا تأملنا مصير الأزواج الأربعة السابقين، فربما يمكننا التنبؤ بمصير الزوج الخامس"، في إشارة إلى أن نهاية الجولاني قد لا تختلف كثيرًا عما سبقوه.



وأكد العزبي أن ما يلفت النظر ليس فقط هوية الأزواج، بل النمط المتكرر من زواج هذه السيدة من رموز متطرفة مؤثرة، ما يثير الشكوك حول دورها الاستخباراتي المحتمل، لا سيما في ظل تسريبات أخرى أشارت إلى سيدة مشابهة في إيران كانت متورطة في علاقات مع مسؤولين كبار وكانت تقوم بتسريب معلومات لصالح جهات استخباراتية.

واعتبر العزبي أن هذا النمط من العلاقات يكشف عن أدوات غير تقليدية تُستخدم في عالم التجسس، حيث يُستغل الزواج والعلاقات الشخصية كوسيلة لاختراق التنظيمات المتشددة من الداخل.

