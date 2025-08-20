الجيل الديمقراطي: نخطط لخوض انتخابات مجلس النواب على نطاق واسع في جميع الدوائر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ الحزب يضع انتخابات مجلس النواب المقبلة على رأس أولوياته في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التجربة التي خاضها الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ عززت من حضوره السياسي ومكّنته من ترسيخ أقدامه في عدة محافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحزب يطمح إلى الترشح في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر مرشحين من قيادات الحزب أو من القيادات الشعبية الراغبة في العمل من أجل الدولة والناخبين.

وتابع، أنّ حزب الجيل قرر فتح باب الترشح أمام القيادات المجتمعية من خارج الحزب ممن تتوافر فيهم الشروط والمبادئ الوطنية التي يتبناها الحزب، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من خارج صفوف الحزب.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار تدريب وتأهيل مرشحي الحزب عبر دورات تدريبية مكثفة، كان الحزب قد بدأها سابقًا مع 84 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب و24 مرشحًا لمجلس الشيوخ.

وحول موقف الحزب من التحالفات الانتخابية، أشار الشهابي إلى أن القائمة الوطنية الحالية تقتصر على 12 حزبًا فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته تطلع حزب الجيل إلى تشكيل تحالف سياسي واسع من الأحزاب الوطنية المؤمنة بالدولة المصرية والداعمة لمؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقيادة السياسية.

وذكر، أن هذا التحالف يجب أن يضم كافة القوى التي تؤمن بأهمية التعددية السياسية والدستورية، بما يخلق حالة تنافس حقيقية داخل العملية الانتخابية ويعزز حيوية الحياة السياسية.

