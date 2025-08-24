حماة الوطن يختتم مشاورات اختيار مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب 2025

اختتم حزب حماة الوطن، اجتماعاته لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

واستعرض قيادات حماة الوطن، الأسماء المرشحة للدفع بهم في الاستحقاق الانتخابي، بناء على مشاورات تمت مع أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة، وفي ضوء ما تم التوافق بشأنه في وضع شروط محددة في الاختيارات.

وتم التأكيد خلال الاجتماعات، على اعتماد معايير تتسم بالشفافية والوضوح في تحديد المرشحين، بما يحقق رؤية الحزب وأهدافه، واستكمالا لما بدأه حماة الوطن منذ نشأته.