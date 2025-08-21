قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
محافظات

الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يعقد اجتماعا تنظيميا موسعا استعدادا لانتخابات النواب

اجتماع حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء
اجتماع حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء
ايمن محمد

عقد حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء اجتماعاً تنظيمياً موسعاً برئاسة النائب غريب حسان، أمين عام الحزب بالمحافظة، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، وبحضور الأمناء المساعدين الشيخ إسماعيل الراوي والدكتور أيمن النجدي ومحمد سالم حميد والشيخ جميع رمضان، إلى جانب عدد كبير من أمناء المدن والأمانات النوعية والكوادر الحزبية.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب غريب حسان توجيهات الأمانة المركزية بشأن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن الحزب بجنوب سيناء سيخوض هذه المرحلة بقوة وبخطة واضحة، مشدداً على أن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة والشعبية والسمعة الطيبة، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بالنهج المؤسسي للحزب.

كما دعا النائب غريب حسان أمناء المدن والأمانات النوعية إلى تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين، وحصر مشكلاتهم وقضاياهم، لعرضها على الحزب والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً وجهداً مضاعفاً من الجميع.

من جانبه، أكد المستشار محمود سرور، أمين التنظيم، على وضع خطة عمل شاملة للتواصل الميداني، تتضمن جولات للوديان وتنظيم مؤتمرات انتخابية موسعة بمشاركة قيادات من الأمانة المركزية، مشيراً إلى أن جميع الأعضاء ملتزمون بالعمل الحزبي وفق رؤية موحدة واستعداد كامل لخوض الانتخابات.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أعضاء وقيادات الحزب الذين طرحوا العديد من الآراء والمقترحات حول سُبل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتمت مناقشة كافة الرؤى والأفكار في حوار مفتوح عكس روح التعاون والعمل الجماعي داخل الحزب، بما يعزز وحدة الصف ويضمن جاهزية كاملة للاستحقاقات القادمة.

 وشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من قيادات الحزب وأمناء المدن والامانات النوعية ومساعديهم.

وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب غريب حسان الشكر لأمانات مدن الطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبو رديس على جهودهم المتميزة في الحشد والتوعية خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، مؤكداً أن ما تحقق سيكون نقطة انطلاق أقوى نحو الاستحقاق المقبل.

