​أمانة إعلام "الجبهة الوطنية" بجنوب سيناء تناقش استعدادات انتخابات النواب



ناقشت أمانة إعلام حزب "الجبهة الوطنية" بجنوب سيناء، خلال اجتماع عُقد بمقر الحزب الرئيسي بمدينة طور سيناء، رؤية الأمانة المركزية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات الإعلامية.

ركز الاجتماع على آليات التواصل عبر مختلف المنصات، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الأمانة المركزية للإعلام برئاسة الدكتور محمود مسلم أمين أمانة الإعلام المركزية.



​وبناءً على تكليف من النائب غريب حسان، الأمين العام للحزب بجنوب سيناء، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، تم الاتفاق على تفعيل التواصل بين أمانات المدن وأمانة إعلام المحافظة عبر تطبيق "واتساب" لضمان وصول المعلومات بشكل فعال إلى المواطنين.

كما أشاد الأمين العام للحزب بجهود أعضاء أمانة الإعلام، والمركز الإعلامي، والصحفيين، والإعلاميين، و مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية بجنوب سيناء و نقلهم لكل فعاليات حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء.



​أدار الاجتماع الإعلامي أيمن أبو زيد، مساعد أمين التنظيم وأمين الإعلام، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي، مساعد أمين الحزب نائبًا عن النائب غريب حسان والشيخ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، ومحمود العبد، أمين قطاع المركز الإعلامي. كما حضر الاجتماع جمال عبد الناصر، مساعد أمانة الإعلام، و محمد مروان، أمين مساعد أمانة ، بالإضافة إلى رضا الحصري و لؤي الكاظم، مساعدي أمانة الإعلام.