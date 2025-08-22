قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم .. الزمالك راحة 24 ساعة قبل مواجهة فاركو بالدوري الثلاثاء
أي كلمة هتتحسب عليك .. شيرين عبد الوهاب تهاجم محاميها ياسر قنطوش
رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
محافظات

​أمانة إعلام "الجبهة الوطنية" بجنوب سيناء تناقش استعدادات انتخابات النواب

اجتماع أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية
اجتماع أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية
ايمن محمد


 ناقشت أمانة إعلام حزب "الجبهة الوطنية" بجنوب سيناء، خلال اجتماع عُقد بمقر الحزب الرئيسي بمدينة طور سيناء، رؤية الأمانة المركزية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات الإعلامية. 

ركز الاجتماع على آليات التواصل عبر مختلف المنصات، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الأمانة المركزية للإعلام برئاسة الدكتور محمود مسلم أمين أمانة الإعلام المركزية. 


​وبناءً على تكليف من النائب غريب حسان، الأمين العام للحزب بجنوب سيناء، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، تم الاتفاق على تفعيل التواصل بين أمانات المدن وأمانة إعلام المحافظة عبر تطبيق "واتساب" لضمان وصول المعلومات بشكل فعال إلى المواطنين.

 كما أشاد الأمين العام للحزب بجهود أعضاء أمانة الإعلام، والمركز الإعلامي، والصحفيين، والإعلاميين، و مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية بجنوب سيناء و نقلهم لكل فعاليات حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء. 


​أدار الاجتماع الإعلامي أيمن أبو زيد، مساعد أمين التنظيم وأمين الإعلام، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي، مساعد أمين الحزب نائبًا عن النائب غريب حسان والشيخ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، ومحمود العبد، أمين قطاع المركز الإعلامي. كما حضر الاجتماع  جمال عبد الناصر، مساعد أمانة الإعلام، و محمد مروان، أمين مساعد أمانة ، بالإضافة إلى  رضا الحصري و لؤي الكاظم، مساعدي أمانة الإعلام.

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

