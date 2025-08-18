قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية : الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب

اجتماع حزب الجبهة الوطنية
اجتماع حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت قيادات حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وبحضور السيد القصير الأمين العام، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم المركزي، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، والنائبة إيمان العجوز نائب الأمين العام، وذلك بمشاركة أمناء الحزب في مختلف المحافظات.

وشدد قيادات الحزب خلال الاجتماع على أن اختيار المرشحين سيكون على أساس الكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة والشعبية.

كما استعرضت القيادات خطة تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمختلف المحافظات، وأوضح د عاصم الجزار رئيس الحزب أن الفرص متساوية أمام الجميع، وأن المعايير الواضحة والشفافة هي ما سيحكم عملية الاختيار.

وشدد الجزار على أن هناك لجنة للبت في الترشيحات في حالة انعقاد دائم للتواصل مع الأمانات ومتابعة الملف بصورة مستمرة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية للانتخابات المقبلة.

وأوضح رئيس الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب انسجامًا وتنسيقًا فعالًا بين جميع الأمانات، مؤكدًا أن الحزب يعمل بخطوات نشطة وقوية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

من جانبه، دعا الأمين العام السيد القصير إلى ضرورة استكمال التشكيلات في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور الحزب، مؤكدًا أن وحدة الصف الحزبي هي السند الحقيقي للنجاح في الاستحقاق الانتخابي القادم…مشيدا بأداء التشكيلات الحزبية فى انتخابات الشيوخ التى خاضها الحزب للمرة الاولى

وأكد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب أن المرحلة المقبلة هي مرحلة احتكاك مباشر مع الشارع المصري، داعيًا أمناء المحافظات إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية والاستماع لمطالب المواطنين باعتبارها أساس البرنامج الانتخابي للحزب، مشددًا على أن الحزب لن يرشح إلا من يملك القدرة على خدمة الناس والتواجد الفعلي بينهم.

قيادات حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار المستشار علاء فؤاد الكفاءة انتخابات مجلس النواب 2025

