2253 خدمة طبية مجانية في يومين بقافلة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ| صور

سجلت القافلة الطبية العلاجية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقرية الناصرية التابعة لمركز بيلا إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفرت عن تقديم 2253 خدمة طبية متكاملة لأهالي القرية وتوابعها، ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف وكيل المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

ونُفذت القافلة على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 يناير 2026، في إطار مبادرة «جايين لأهالينا»، وضمّت 10 عيادات طبية تخصصية شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، العظام، الرمد، والأسنان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1255 مواطنًا، مع إجراء 230 تحليلًا طبيًا شملت تحاليل الدم والطفيليات، إلى جانب تنفيذ 68 فحص أشعة ما بين أشعة عادية وسونار، فضلًا عن تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 521 مواطنًا، تناولت سبل الوقاية من الأمراض المزمنة وطرق التعامل معها.

وفي إطار دعم مبادرات الصحة العامة، جرى خلال القافلة تنفيذ فحوصات مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن»، حيث تم إجراء 164 فحصًا طبيًا لـ 82 مواطنًا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، مع تحويل 15 حالة مرضية إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وشملت القافلة صرف الأدوية اللازمة وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا للمترددين، في تأكيد على التزام وزارة الصحة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، استمرارها في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بجميع مراكز وقرى المحافظة وفق الخطة المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتمت المديرية، بتوجيه الشكر للإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، ورئاسة مركز ومدينة بيلا، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على التعاون المثمر الذي أسهم في نجاح القافلة وخروجها بالصورة اللائقة.