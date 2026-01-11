قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2253 خدمة طبية مجانية في يومين بقافلة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

سجلت القافلة الطبية العلاجية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقرية الناصرية التابعة لمركز بيلا إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفرت عن تقديم 2253 خدمة طبية متكاملة لأهالي القرية وتوابعها، ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف وكيل المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

ونُفذت القافلة على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 يناير 2026، في إطار مبادرة «جايين لأهالينا»، وضمّت 10 عيادات طبية تخصصية شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، العظام، الرمد، والأسنان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1255 مواطنًا، مع إجراء 230 تحليلًا طبيًا شملت تحاليل الدم والطفيليات، إلى جانب تنفيذ 68 فحص أشعة ما بين أشعة عادية وسونار، فضلًا عن تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 521 مواطنًا، تناولت سبل الوقاية من الأمراض المزمنة وطرق التعامل معها.

وفي إطار دعم مبادرات الصحة العامة، جرى خلال القافلة تنفيذ فحوصات مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن»، حيث تم إجراء 164 فحصًا طبيًا لـ 82 مواطنًا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، مع تحويل 15 حالة مرضية إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وشملت القافلة صرف الأدوية اللازمة وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا للمترددين، في تأكيد على التزام وزارة الصحة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، استمرارها في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بجميع مراكز وقرى المحافظة وفق الخطة المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتمت المديرية، بتوجيه الشكر للإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، ورئاسة مركز ومدينة بيلا، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على التعاون المثمر الذي أسهم في نجاح القافلة وخروجها بالصورة اللائقة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ قافلة طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

نائب محافظ المنيا ورئيس الوطنية للاتصالات

نائب محافظ المنيا يبحث مع «الوطنية للاتصالات» تعظيم الاستفادة من الذكاء المكاني والتحول الرقمي

قافلة طبية

2253 خدمة طبية مجانية في يومين بقافلة «جايين لأهالينا» بكفر الشيخ| صور

حملات إزالة بقنا

محافظ قنا يتابع تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| صور

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد