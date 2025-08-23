حماة الوطن بكفر الشيخ يكشف تفاصيل خطته لانتخابات النواب

أعلن محمد الإسكندراني أمين أمانة الشباب بمحافظة كفر الشيخ، عن جاهزية الأمانة لإطلاق برنامجها التفصيلي لدعم مرشحي الحزب استعداداً لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مؤتمر حاشد لشباب الحزب بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الأمانة المركزية للشباب برئاسة المهندس كريم إمام أمين شباب الجمهورية لحزب حماة الوطن، والنائب محمد الشهاوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب بالمحافظة

أوضح "الإسكندراني" أن البرنامج يرتكز على تعزيز الربط التنظيمي بين أمانة المحافظة وأمانات شباب المراكز والأقسام حتى مستوى الوحدات الحزبية، وتعزيز دور التثقيف السياسي داخل مختلف أمانات الشباب، بما يسهم في دعم مسيرة الحزب وتحقيق أهدافه التنظيمية خلال المرحلة المقبلة داخل محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى إطلاق غرفة عمليات أمانة الشباب الإلكترونية لتعزيز المشاركة السياسية ومتابعة نسب الإقبال وسير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تبني عدد من اللقاءات الشبابية بمركز ومدن المحافظة لدعم مرشحي الحزب.

جدير بالذكر، أنه تم تجهيز الغرفة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي، وتواكب التطورات الانتخابية لضمان تحقيق المستهدفات الانتخابية الحزبية، ومن المتوقع أن يتم تفقدها خلال الأيام المقبلة.