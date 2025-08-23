قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماة الوطن بكفر الشيخ يكشف تفاصيل خطته لانتخابات النواب

أمانة شباب حماة الوطن
أمانة شباب حماة الوطن
محمود زيدان

 أعلن محمد الإسكندراني أمين أمانة الشباب بمحافظة كفر الشيخ، عن جاهزية الأمانة لإطلاق برنامجها التفصيلي لدعم مرشحي الحزب استعداداً لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مؤتمر حاشد لشباب الحزب بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الأمانة المركزية للشباب برئاسة المهندس كريم إمام أمين شباب الجمهورية لحزب حماة الوطن، والنائب محمد الشهاوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب بالمحافظة

أوضح "الإسكندراني" أن البرنامج يرتكز على تعزيز الربط التنظيمي بين أمانة المحافظة وأمانات شباب المراكز والأقسام حتى مستوى الوحدات الحزبية، وتعزيز دور التثقيف السياسي داخل مختلف أمانات الشباب، بما يسهم في دعم مسيرة الحزب وتحقيق أهدافه التنظيمية خلال المرحلة المقبلة داخل محافظة كفر الشيخ.

 وأشار إلى إطلاق غرفة عمليات أمانة الشباب الإلكترونية لتعزيز المشاركة السياسية ومتابعة نسب الإقبال وسير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تبني عدد من اللقاءات الشبابية بمركز ومدن المحافظة لدعم مرشحي الحزب.

جدير بالذكر، أنه تم تجهيز الغرفة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي، وتواكب التطورات الانتخابية لضمان تحقيق المستهدفات الانتخابية الحزبية، ومن المتوقع أن يتم تفقدها خلال الأيام المقبلة.

كفر الشيخ حماة الوطن أخبار كفر الشيخ حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وكيل صحة القليوبية يؤكد على مراجعة كافة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

أمانة شباب حماة الوطن

حماة الوطن بكفر الشيخ يكشف تفاصيل خطته لانتخابات النواب

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية.. وحوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد