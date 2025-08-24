قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى وأحكام| حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة.. هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟.. هل أقوم من مكان به غيبة ونميمة؟
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025

مستقبل وطن
مستقبل وطن

صرّح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن حزب مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار رؤية واضحة وخطة منظمة تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الشارع المصري والتحديات الوطنية الراهنة.

وأكد رضوان أن الحزب انتهى من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، ويعكس التنوع الذي يميز المجتمع المصري، مشددًا على أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته الدفع بعناصر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية.

وأضاف أن رؤية الحزب في هذه الانتخابات تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية:
    1.    الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم توجهات الدولة المصرية في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار السياسي.
    2.    العمل البرلماني الفعّال من خلال كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على صياغة تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
    3.    الاقتراب من هموم المواطن عبر مرشحين على تماس مباشر مع قضايا دوائرهم، وقادرين على نقل صوت الناس إلى البرلمان.

وأشار رضوان إلى أن الحزب يهدف من خلال هذه الخطة إلى تشكيل كتلة برلمانية قوية ومنسجمة، تسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتدافع عن حقوق المواطن، وتكون سندًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

واختتم بالقول: “إننا على ثقة بأن الناخب المصري سيختار من يراه الأقدر على تمثيله والدفاع عن مصالحه، وأن حزب مستقبل وطن سيظل كما عهده الجميع حزبًا وطنيًا يعبر عن الشارع ويحمل طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل."

طارق رضوان حقوق الإنسان مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد