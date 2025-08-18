استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات "مستقبل وطن" لانتخابات النواب 2025 بشكل يومي

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، انعقادها اليومي لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضم اللجنة في عضويتها النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستعدادات النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع المصري، ومواصلة دوره الفاعل في الحياة السياسية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفقًا لمعايير واضحة وثابتة، أبرزها الثقل الشعبي، والسمعة الطيبة، والكفاءة في أداء الدورين التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان.

كما أشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تواصل اللقاءات الموسعة مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بالمحافظات، لمراجعة آخر الاستعدادات الميدانية والتنظيمية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشكل فعال ومتميز.