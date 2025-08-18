قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس الوطنية للانتخابات يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية

رئيس هيئة النيابة الإدارية
رئيس هيئة النيابة الإدارية
إسلام دياب

استقبل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، المستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفداً رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار محسن دردير، والمستشار محمد عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله - أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بتوليه منصبه  رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتسقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، رحب المستشار محمد الشناوي، بالمستشار حازم بدوي، والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد  على تقديره البالغ لما تقوم به الهيئة من دور بالغ الأهمية في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالشكل الذي يكفل لكافة المواطنين المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم وسط أجواء من النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

ومن جانبه، قدم المستشار حازم بدوي، التهنئة للمستشار محمد الشناوي، متمنيًا له التوفيق، وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، مثمنًا الصورة المشرفة التي ظهر بها أعضاؤها خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين

الحكم جاب جون في نفسه.. إبراهيم نور الدين ينتقد معروف بعد طرد لاعب الأهلي أمام فاركو

شريف العريان - وزير الشباب والرياضة

الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على التنظيم الرائع لبطولة العالم تحت 15 سنة

محمد هاني

أحمد عبد الباسط يكشف عن عقوبة محمد هاني

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد