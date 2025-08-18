رئيس الوطنية للانتخابات يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، المستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفداً رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار محسن دردير، والمستشار محمد عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله - أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتسقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، رحب المستشار محمد الشناوي، بالمستشار حازم بدوي، والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد على تقديره البالغ لما تقوم به الهيئة من دور بالغ الأهمية في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالشكل الذي يكفل لكافة المواطنين المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم وسط أجواء من النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

ومن جانبه، قدم المستشار حازم بدوي، التهنئة للمستشار محمد الشناوي، متمنيًا له التوفيق، وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، مثمنًا الصورة المشرفة التي ظهر بها أعضاؤها خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.