شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، ربة منزل وعشيقها بالسجن المؤبد لقيامهما بإنهاء حياة زوجها بعد أن شاهدهما بوضع مخل وسط الزراعات بعزبة الشيخ سويف بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد .

العثور على جثة وسط الزراعات

تعود وقائع القضية رقم 6804 لسنة 2025 جنايات الفتح إلى ورود بلاغ من أهالي عزبة الشيخ سويف بالعثور على جثة " عمرو . ر . م "37 عاما، ملقاة وسط الزراعات بجوار منزله وتم نقل إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة الفتح تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط .

وقاد الرائد محمد زكريا معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح قوة من أفراد الشرطة السريين لمعاينة موقع الحادث ومناقشة أهلية المجني عليه وفحص خلافاتهم أن وجدت وحصر وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة ومناقشة جيران المجني عليه واستخدام التقنيات الفنية الحديثة .

علاقة غير شرعية بين المتهم الاول وزوجة المجني عليه

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " مصطفى . أ . ع "24 عاما ، عامل وذلك على خلفية علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه " آيات . ح . م "27 عاما.

وأشارت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجة المجني عليه منذ فترة طويلة تمتد لعدة سنوات وانه دائم مواعدتها بالأرض الزراعية خلف منزلها ويوم الحادث كان قد قام المتهم الأول بالاتصال بزوجة المجني عليه وذهبت إليه لمقابلته خلف منزلها بالأرض الزراعية المواجهة لمكان العثور على المجني عليه وأثناء تواجدهما فوجئ بزوجها قام بالإمساك بهما في وضع مخل وحاول الصياح فخشي المتهم الأول من افتضاح أمرهما فقام بالتقاط حبل كان موجودا في المكان وقام بخنق المجني عليه وضربه حتى تأكد من وفاته .