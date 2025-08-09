بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط لـ عامل ، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ 4 آخرين، لقيامهم بقتل شخص وإصابة 4 آخرين على اثر خصومة ثأرية بمركز أبنوب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

إطلاق أعيرة نارية بقرية عرب الشنابلة

تعود وقائع القضية رقم 13669 لسنة 2021 جنايات أبنوب إلى مرود بلاغا لمركز شرطة أبنوب يفيد إطلاق أعيرة نارية بقرية عرب الشنابلة ووجود جثة ومصابين .

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين



انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وتبين من المعاينة والفحص مقتل " حسين . خ . م "، وإصابة كلا من " صلاح . ف . ح " و " عتاب . خ .م " و " حسن . خ . م " و " عبد الرحمن . إ . ح " وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " عواد . خ . ع " و " علي . ع. ز " و " عصام . س . ز " و " ماهر . ز . ش " و " نجاح . ز . ش " واثنين آخرين هاربين ، وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم وعلى اثر ذلك قام المتهمين بالتربص للمجني عليهم أثناء استقلالهم دراجة نارية " توك توك " بأحد الطرق الفرعية قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم مما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول وإصابة 4 آخرين وعقب ارتكاب الواقعة فر المتهمين هاربين وسط الزراعات .



وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب من ضبط 5 متهمين وجاري البحث عن اثنين آخرين.

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حضوريا بمعاقبة الثالث بالإعدام شنقا و السجن المؤبد لباقي المتهمين.