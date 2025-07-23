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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مش بيحب خلفة البنات.. السجن المؤبد لـ عامل أنهى حياة صغيرته بأسيوط

هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المؤبد لقيامه بإنهاء حياة ابنته بسبب عدم رغبته في إنجاب إناث بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

عامل يتعدى على ابنته الصغيرة 

تعود وقائع القضية رقم 7408 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغا من "شيرين. ج"، مقيمة قرية المعابدة الغربية، بتضررها من زوجها "مصطفى. أ"، 28 عاما، عامل، بالتعدي عليها بالضرب وعلى ابنتهما "كيان"، عمرها 9 أشهر، ما أدى إلى وفاة صغيرتهما.

عدم رغبته في إنجاب إناث

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، إلى صحة أقوال الشاكية بقيام زوجها "مصطفى. أ" بالتعدي بالضرب على ابنتهما الطفلة "كيان" وخنقها بالأيدي عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وذلك لعدم رغبته في إنجاب إناث.

طرد الزوجة من المنزل والانفراد بالمجني عليها

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بالتعدي على زوجته "شيرين. ج" بالضرب وطردها من داخل مسكن الزوجية والانفراد بالمجني عليها "كيان" ابنتهما، وعقب ذلك قام بحمل الطفلة بعد وفاتها والنزول بها إلى مسكن والدته.

أسيوط السجن المؤبد إنهاء حياة ابنته إنجاب إناث مركز أبنوب جنايات اسيوط محكمة جنايات أسيوط أب ينهي حياة ابنته

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