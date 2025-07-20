رصدته كاميرا المراقبة.. المؤبد لـ موظف بنيابة أبوتيج الجزئية لحصوله على رشوة

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، موظف بنيابة أبوتيج الجزئية بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لقيامه بالحصول على رشوة مقابل تزوير في محاضر شرطة بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم و عاطف رمسيس .

كاميرا المراقبة ترصد الواقعة



تعود وقائع القضية رقم 2792 لسنة 2024 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود مذكرة من رئيس القلم الجنائي بنيابة أبوتيج الجزئية إلى رئيس النيابة انه حال تواجده بمكتب مدير نيابة أبوتيج أبصر بشاشة كاميرات المراقبة المتواجدة بمكتبه قيام المتهم " محمد . ع . ع " موظف بنيابة أبوتيج يقوم بأخذ الخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة الموضوع على مكتب المبلغ وقام بمهر بعض الأوراق ووضعها في جيبه وعلى الفور بالتوجه نحوه وقام المبلغ بالتحدث مع المتهم وسؤاله عن سبب تواجده وطبيعة الأوراق التي قام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية رفض تسليمه تلك الأوراق فاصطحبه على الفور إلى مدير النيابة وحال ذلك قام المتهم بتمزيق الأوراق وقام بإلقائها من النافذة وكلف مدير النيابة احد العمال بجمع الأوراق التي مزقها المتهم وقام بإلقائها من النافذة وبعد تجميعها تبين أنها عبارة عن 3 محاضر لأقسام شرطة مختلفة بوزارة الداخلية كل منها ممهور بخاتم شعار الجمهورية الخاصة بنيابة أبوتيج الجزئية وكذا نموذج فارغ لطلبات حضور للنيابة .

حصول المتهم على رشوة



وتوصلت تحريات الرائد أحمد رشوان وكيل قسم مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، إلى قيام المتهم " محمد . ع . ع " موظف بنيابة أبوتيج الجزئية بطلب وقبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المتهم " حسام . ع . ف " هارب بالاشتراك مع المتهم " محمد . ر . م " هارب وآخرين لم تتوصل التحريات إليهم مقابل قيام المتهم الأول باستغلال صفته الوظيفية وزعم اختصاصه في اصطناع أوراق على غير الحقيقة منها عبارة عن 3 محاضر شرطة منسوب صدورهم لمركز شرطة ساحل سليم و قسم مدينة نصر فحواها ومضمونها وقائع غير حقيقة بان المتهمين في تلك المحاضر لهم خصومة ثأرية مع آخرين ومهددين في دولة جمهورية مصر العربية من قبل أهلية المجني عليهم في تلك المحاضر وإنهم يرغبون بأخذ ثأرهم منهم وقام المتهم الأول بختم تلك الأوراق الغير حقيقية بخاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة أبوتيج الجزئية ليضيف عليها صفة الأوراق الرسمية .



وأضافت التحريات إلى قيام المتهم الأول أن يمد المتهم الثاني " حسام . ع . ف " هارب بواسطة آخرين لم تتوصل التحريات إلى معرفتهم بتلك الأوراق عن طريق المتهم الثالث " محمد . ر . م " هارب وهي عبارة عن حكم قضائي وشهادة من واقع الجداول فحواها ومضمونها على غير الحقيقة .