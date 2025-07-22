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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهدهما في وضع مخل.. تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها في إنهاء حياة زوجها بأسيوط

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها متهمان بإنهاء حياة زوجها بعد أن شاهدهما في وضع مخل وسط الزراعات بعزبة الشيخ سويف بمركز الفتح ، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس القادم للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد .

العثور على جثة وسط الزراعات 


تعود وقائع القضية رقم 6804 لسنة 2025 جنايات الفتح إلى ورود بلاغ من أهالي عزبة الشيخ سويف بالعثور على جثة " عمرو . ر . م "37  عاما، ملقاة وسط الزراعات بجوار منزله وتم نقل إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث 


أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة الفتح تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط .


وقاد الرائد محمد زكريا معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح قوة من أفراد الشرطة السريين لمعاينة موقع الحادث ومناقشة أهل المجني عليه وفحص خلافاتهم أن وجدت وحصر وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة ومناقشة جيران المجني عليه واستخدام التقنيات الفنية الحديثة .

الإمساك بهما في وضع مخل


وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " مصطفى . أ . ع "24 عاما ، عامل بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه " آيات . ح . م "27 عاما.


وأشارت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجة المجني عليه منذ فترة طويلة تمتد لعدة سنوات وأنه دائم مواعدتها بالأرض الزراعية خلف منزلها ويوم الحادث  قام المتهم الأول بالاتصال بزوجة المجني عليه وذهبت إليه لمقابلته خلف منزلها بالأرض الزراعية المواجهة لمكان العثور على المجني عليه وأثناء تواجدهما فوجئ بزوجها قام بالإمساك بهما في وضع مخل وحاول الصياح فخشي المتهم الأول من افتضاح أمرهما فقام بالتقاط حبل كان موجودا في المكان وقام بخنق المجني عليه وضربه حتى تأكد من وفاته .

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