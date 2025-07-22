مصرع طفلة سقطت في بئر صرف صحي بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت في بئر صرف صحي بمنزلها بقرية الكودية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وصول جثة طفلة لمستشفى ديروط



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط ، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي بوصول " سجى . ع . ع "6 أعوام جثة هامدة .



وبسؤال أهليتها اقروا بسقوطها أثناء لهوها في بئر صرف صحي بالمنزل ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .