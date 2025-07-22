إصابة 6 أشخاص في تصادم تاكسي وتروسيكل بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة تاكسي وتروسيكل وقع اليوم، الثلاثاء، بطريق أسيوط - شطب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام.

تصادم سيارة وتروسيكل بطريق أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسي وتروسيكل بطريق منطقة المعلمين/ قرية شطب ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أسيوط والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة تاكسي وتروسيكل بالطريق الفرعي ناحية قرية شطب.

إصابة 6 أشخاص

أسفر الحادث عن إصابة كل من “كمال. ع”، 65 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و"عواطف. ص"، 50 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد. ع"، 34 عاما، نزيف بالبطن، و"كريم. ص"، 41 عاما، كسر الترقوة اليمنى، و"دنيا. ك"، 25 عاما، اشتباه كسر بالحوض، و"شهد. ش"، 17 عاما، كسر بالركبة اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.