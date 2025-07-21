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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، شخصين، بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل شخص بسبب خلافات مالية على بيع المواد المخدرة بقرية عرب الكلابات الغربية بمركز الفتح في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.


وصول جثة للمستشفى  


تعود وقائع القضية رقم 19806 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من مستشفى الإيمان العام بوصول " محمد . أ . س " جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .


وأمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة الرائد محمد زكريا معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إبراهيم . ص . أ " وشهرته " حكورة " 23 عاما، و " أحمد . م . ف " وشهرته " زيكا " 32 عاما، مقيمان قرية عرب الكلابات الغربية.


خلافات مالية بسبب شراء المخدرات 


وأشارت التحريات إلى قيام المتهمان فيما بينهما على استدراج المجني عليه الى قرية عرب الكلابات لقتله وسرقته بسبب خلافات مالية بينهم بسبب شراء المواد المخدرة .


وأضافت التحريات ان المتهمان قاما بالتربص للمجني عليه بأرض زراعية أثناء عودته من قرية عرب الكلابات بعد شراءه مواد مخدرة وحال قدومه قاما باستيقافه وقام المتهم الأول بإخراج سلاح ابيض " مطواة " وقام بطعن المجني عليه بقدمه اليسرى وقام المتهمان بجذبه وسط الزراعات واخرج المتهم الثاني سلاحا ابيض سكين وطعن المجني عليه بجانبه الأيمن وقام المتهمان بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه وكذا الدراجة النارية التي كان يقودها .

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الإعدام المواد المخدرة عرب الكلابات مركز الفتح

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