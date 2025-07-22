مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة منشية ناصر بمركز ديروط في أسيوط.

إطلاق أعيرة نارية بمنشية ناصر



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة منشية ناصر ووجود جثة ومصابين .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين أفراد من المنطقة بسبب الجيرة تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية .

مصرع شخص واصابة 3 آخرين



أسفر الحادث عن مصرع " كريم . ر . ج " 20 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب كلا من " نادية . ع . إ " 50 عاما، و " نجلاء . ر . ج " 34 عاما، و " حسين . ك . ف "46 عاما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي .



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.