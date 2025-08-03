صور وفيديوهات عــ.ارية.. السجن 3 سنوات لفني صيانة موبايل ابتز ربة منزل بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، فني إصلاح وصيانة أجهزة موبايل بالسجن 3 سنوات لقيامة بابتزاز ربة منزل بالحصول على مبالغ مالية منها أو إقامة علاقة غير شرعية مقابل عدم نشر فيديوهات غير لائقة لها بمركز صدفا في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة، و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و علي حسين.

شخص مجهول يرسل للمجني عليها فيديوهات خادشة



تعود وقائع القضية رقم 3001 لسنة 2025 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغا لمركز شرطة صدفا من " أميرة . ع . ح "26 عاما ربة منزل بتضررها من شخص مجهول بإرسال رسائل لها عبر تطبيق الواتس اب تتضمن تهديدات لها بحصوله على فيديو خاص بها خادش للحياء وطلب منها تحويل مبلغ مالي أو إقامة علاقة غير شرعية معها مقابل حذف الفيديو وعدم نشره أو التشهير بها .

ابتزاز المجني عليها



وقالت المبلغة في تحقيقات النيابة إنها فوجئت بشخص قام بإرسال رسائل لها عبر تطبيق الواتس أب على رقمها الخاص وطلب منها التحدث معها في أمر يخصها مؤكدا لها انه بحوزته فيديو لها وقام بإرسال الفيديو لها وهي عارية ، لافته أن الفيديو كانت قد أرسلته لزوجها وطلب منها المتهم مبلغ مالي 3000 جنيه أو إقامة علاقة غير شرعية معها .



وأضافت في تحقيقات النيابة قائلة :" أنا حاولت التحدث معه لمعرفته ولكن قام بإرسال فيديو ثاني إلي وأنا عارية كنت بعته هو الأخر لزوجي وحاولت استدراجه حتى لا ينشر الفيديو وأقرت بقيامها بترك هاتفها في احد مركز الصيانة بمركز صدفا .

تحديد هوية المتهم



وبتقنين الإجراءات القانونية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة اثبت تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " محمود . م . م "38 عاما، فني إصلاح وصيانة أجهزة موبايل .

وكان المستشار تامر محمود القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " محمود . م . م " إلى محكمة الجنايات لقيامه بتهديد المجني عليها " أميرة . ع . ح " بان كتب لها رسائل عبر تطبيق الواتس اب تتضمن إفشاء أمور خادشة للشرف وهي عبارة عن صور وفيديوهات عارية خاصة بها سبق وان أرسلتها لزوجها عن طريق وسائط الكترونية وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الحصول على منفعة جنسية والحصول على مبالغ مالية .