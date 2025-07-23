بسبب شكه في سلوكها .. السجن المؤبد لـ عاطل أنهى حياة زوجته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط،عاطلا، بالسجن المؤبد لقيامه بانهاء حياة زوجته بسبب شكه في سلوكها بمدينة أبنوب في أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وصول جثة لمستشفى أبنوب المركزي



تعود وقائع القضية رقم 5687 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا من مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول " شيماء . ع . م " ربة منزل جثة هامدة اثر إصابتها بطلق ناري ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الزوج اطلق عليها الرصاص أثناء نومها



وتوصلت تحريات الرائد حسام الدين عبد المنعم معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب إلى أن مرتكب الواقعة زوجها المتهم " حسن . ج . ع " 34 عاما، عاطل ، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها المتهم وعلى اثر ذلك عقد العزم التخلص من المجني عليها وقام بتجهيز سلاحه الناري فرد خرطوش محلي الصنع وأثناء نوم المجني عليها في غرفة بجوار أبنائهما قام بإحضار السلاح الناري وتوجه إلى الغرفة التي بها المجني عليها وقام بإطلاق طلق ناري صوبها فأودى بحياتها.

وأضافت التحريات إلى أن المتهم كان دائم الشك في سلوك زوجته المجني عليها وسبق وان تعدى عليها من قبل بالضرب .

اعترافات المتهم أمام النيابة



وأمام علي أحمد وكيل النائب العام اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة قائلا إن يوم الواقعة كان نائما في غرفته وعندما استيقظ سمع صوت أعلى المنزل فظن أن زوجته تخونه وكان هذا الشك يراوده لفترة كبيرة من قبل يوم الواقعة وعلى اثر ذلك قام بإحضار سلاح ناري وقام بإخفائه أعلى دولاب غرفة النوم ويوم الواقعة قام بإحضار السلاح من أعلى الدولاب وذهب إلى غرفة أبنائهما التي كانت نائمة بها المجني عليها وقام بإطلاق عيار ناري صوبها والذي أودى بحياتها .