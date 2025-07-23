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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لعامل محارة وسائق توكتوك خطفا فتاة واعتد.يا عليها بأسيوط

هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عامل محارة و سائق توكتوك بالسجن المؤبد لقيامهما باختطاف طفلة أثناء وقوفها بالشارع ومحاولة التعدي عليها بقرية موشا مركز أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

خطفاها داخل توك توك 


تعود وقائع القضية رقم 7355 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغا إلى مركز شرطة أسيوط من " سلمى . ح . إ " 17 عاما، ووالدها أنه أثناء وقوفها في الشارع برفقة نجل عمها فوجئت بوقوف توكتوك بجوارها ونزول شخصين منه وقاما بمحاولة اختطافها داخل التوكتوك بعد أن قام احدهما بإشهار سلاح ناري بحوزته وقيام الآخر بإشهار سلاح أبيض وقاما بالسير بها داخل إحدى الطرق الفرعية بالقرية وحاولا نزع ملابسها والتعدي عليها .

رفض المجني عليها الزواج من المتهم الأول 


وتوصلت تحريات النقيب محمد خالد معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط أن مرتكبي الواقعة كل من " مصطفى . م . م " 22 عاما ، عامل محارة و " حسن . ح . ح " 21 عاما سائق توك توك ، وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول كان متقدما لخطبة المجني عليها وقامت برفضه وأهليتها وعدم قبول الزواج منه وعلى إثر ذلك قام بخطفها بالإكراه بمساعدة المتهم الثاني .


وأضافت التحريات أن المتهمان حال استقلالهما دراجة نارية توك توك قيادة المتهم الثاني قاما بالتربص للمجني عليها وعقب خروجها من منزلها قام المتهم الأول بسحبها وشدها وإعاقة حركتها وإركابها داخل التوك توك بالإكراه وخطفها تحت تهديد السلاح للسيطرة عليها ومنع من الاستغاثة وقيام المتهم الثاني بقيادة التوك توك محرزا سلاحا للتهديد والترويع .


وأشارت التحريات إلى انه أثناء قيام المتهمين بخطف المجني عليها وردت اتصالات من الأهالي للمتهمين لإبلاغهما بخطورة ما قاما به وعليه قام المتهم الأول بالفرار تاركا المجني عليها رفقة المتهم الثاني والذي قام بتركها بالطريق الفرعي بعد افتضاح أمرهما .

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