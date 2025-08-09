سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحاولته التعدي جنـ.ـسيا على ربة منزل بعد أن امسك بها أثناء نومها مع أبنائها الصغار وسحبها عنوة إلى غرفة نوم بمنزلها وتمزيق ملابسها تحت تهديد السلاح بمركز البداري في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

عامل يحاول التعدي على جارته

تعود وقائع القضية رقم 16621 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري من " بسمه. ع . ع " 27 عاما، ربة منزل ، اتهمت فيه جارها " حسن . م . أ "21 عاما، عامل، بالتسلل إلى مسكنها ومحاولة التعدي عليها جنـ.ـسيا.

أقوال المجني عليها أمام النيابة

وأمام النيابة العامة قالت المجني عليها:" اللي حصل كنت نائمة في الصالة بمنزلي مع أطفالي أكبرهم عمره 6 سنوات بمفردنا لان زوجي يعمل بدولة المملكة العربية السعودية منذ 4 أشهر وفوجئت بأحد الأشخاص مرتدي كمامة على وجهه قام بوضع يده على فمي ممسكا بيده الأخرى سلاح أبيض " مطواة " وقام بوضعها على رقبتي وقام بشدي من شعري عنوة محاولا سحبي من بين أبنائي إلى غرفة النوم وعندما حاولت مقاومته مزق ملابسي الخارجية والداخلية وأصابني بإصابات متفرقة في جسدي وتمكنت من الفرار ناحية باب المنزل فهرول مسرعا ناحيتي وتمكنت من نزع الكمامة من على وجهه وتبين انه جاري " حسن . م . أ " وعندما عرفته فر هاربا من بلكونة المنزل .

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاول التعدي عليها جنـ.ـسيا وقام بتمزيق ملابسها الخارجية والداخلية وحاول سحبها عنوة إلى غرفة النوم ولكن بعد قيامها بنزع الكمامة من على وجهه وتعرفها على شخصيته فر هاربا .

وتوصلت تحريات المقدم أحمد صلاح وكيل فرع البحث الجنائي للشرق بمديرية أمن أسيوط إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بمحاولة التعدي عليها جنـ.ـسيا.