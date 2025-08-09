قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحاولته التعدي جنـ.ـسيا على ربة منزل بعد أن امسك بها أثناء نومها مع أبنائها الصغار وسحبها عنوة إلى غرفة نوم بمنزلها وتمزيق ملابسها تحت تهديد السلاح بمركز البداري في أسيوط. 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

عامل يحاول التعدي على جارته 

تعود وقائع القضية رقم 16621 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري من " بسمه. ع . ع " 27 عاما، ربة منزل ، اتهمت فيه جارها " حسن . م . أ "21 عاما، عامل، بالتسلل إلى مسكنها ومحاولة التعدي عليها جنـ.ـسيا.

أقوال المجني عليها أمام النيابة 

وأمام النيابة العامة قالت المجني عليها:" اللي حصل كنت نائمة في الصالة بمنزلي مع أطفالي أكبرهم عمره 6 سنوات بمفردنا لان زوجي يعمل بدولة المملكة العربية السعودية منذ 4 أشهر وفوجئت بأحد الأشخاص مرتدي كمامة على وجهه قام بوضع يده على فمي ممسكا بيده الأخرى سلاح أبيض " مطواة " وقام بوضعها على رقبتي وقام بشدي من شعري عنوة محاولا سحبي من بين أبنائي إلى غرفة النوم وعندما حاولت مقاومته مزق ملابسي الخارجية والداخلية وأصابني بإصابات متفرقة في جسدي وتمكنت من الفرار ناحية باب المنزل فهرول مسرعا ناحيتي وتمكنت من نزع الكمامة من على وجهه وتبين انه جاري " حسن . م . أ " وعندما عرفته فر هاربا من بلكونة المنزل .

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاول التعدي عليها جنـ.ـسيا وقام بتمزيق ملابسها الخارجية والداخلية وحاول سحبها عنوة إلى غرفة النوم ولكن بعد قيامها بنزع الكمامة من على وجهه وتعرفها على شخصيته فر هاربا .

وتوصلت تحريات المقدم أحمد صلاح وكيل فرع البحث الجنائي للشرق بمديرية أمن أسيوط إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بمحاولة التعدي عليها جنـ.ـسيا.

أسيوط جنايات أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 5 سنوات ربة منزل رئيس المحكمة مركز البداري مركز شرطة البداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد