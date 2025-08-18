مصرع شاب على يد عاطل في وسط الشارع بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بقتل شاب في منطقة المعصرة خلال مشاجرة في الشارع.

مصرع شاب على يد عاطل في المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في شارع السادات في المعصرة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم المعصرة بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعصرة، إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب على يد عاطل بطعنات متفرقة خلال مشاجرة بينهما وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.