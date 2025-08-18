القبض على عصابة تستغل الأطفال فى التسول بقصر النيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث .

القبض على عصابة تستغل الاطفال فى التسول بقصر النيل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة ، من ضبط 14 شخص من بينهم 10 لهم معلومات جنائية ) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسمى شرطة ("قصر النيل وعابدين بالقاهرة") .

وضبط بصحبتهم 17 طفلا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.