ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض داخل مكتبة "بدون ترخيص" بالقاهرة.

ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسى بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون بقصد تحقيق الربح المادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وبداخلها (18150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.