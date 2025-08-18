ندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب حريق شقة سكنية في بنها

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في احدى الشقق السكنية بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الشدية دائرة قسم بنها لفحص أسباب نشوبه ، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، كما طلبت سؤال صاحب العقار وتقدير الخسائر والتلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بشارع العسال بمنطقة الشدية بمدينة بنها، في القليوبية، وذلك بسبب تسريب غاز من أنبوبة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، ولم يسفر عن وقوع أي وفيات.

وقال مصدر طبى بمستشفى بنها العام، إن حالة المصابين مستقرة، وجارى تقديم كافة الرعاية الطبية لهم .

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع العسال بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج اللازم.