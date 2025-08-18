عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات "ميكروباص" بأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وتعمدهم تعطيل حركة المرور ، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديهم 3 سائقين، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه أثناء احتفالهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.