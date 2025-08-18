قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
حوادث

وصول المتهمين والضحايا في حادث مطاردة طريق الواحات إلى محكمة الجيزة

احدى الضحيتان في المحكمة
احدى الضحيتان في المحكمة
ندى سويفى

وصلت ضحيتا مطاردة طريق الواحات، التي أسفرت عن إصابتهما جراء التصادم بسيارة نقل، إلى محكمة جنح أكتوبر المنعقدة بمحكمة الجيزة استعدادًا لبدء اولى جلسات محاكمة المتهمين بمطاردتهما ورافقت الفتاتين اسرتيهما نظرا لاصابتهما نتيجة الحادث.

ووصل المتهمون إلى مقر محكمة جنايات الجيزة في حراسة أمنية مشددة تزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: مهند، مازن، يحيى، وعبد الرحمن مهند، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة مضايقة المجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" بإطلاق تعليقات وأمور ذات إيحاءات جنسية، وذلك أثناء ملاحقتهن على طريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الاشتراك في التسبب خطأً بإصابة المجني عليهن، باستخدام سياراتهم لمضايقتهن، ما أدى إلى اصطدامهن بسيارة نقل، وإحداث إصاباتهن وفقًا للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، دون تقديم المساعدة لهن.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهن بسيارة نقل متوقفة وحدوث إصابتهن.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، كانت تقود السيارة المشار إليها، رفقة صديقتها المصابة بجرح في الجبهة، أكدت تعرضهما للمطاردة والمعاكسة من قبل قائدي السيارات الثلاث، الذين فروا بعد الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها، تبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الواحات مطاردة طريق الواحات محكمة الجيزة تصادم

