دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
حوادث

محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل

محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
إسلام دياب

تنظر محكمة أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات، لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمد مضايقتهن.

من جانبها قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهن للضحايا وتعمد مضايقتهن.

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من 3 شبان، فقررن المغادرة، إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

حاولت رنا إبراهيم، التي كانت تقود السيارة الإفلات منهم، إلا أنهم ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن، مؤكدة أنهن كن على بعد لحظات من الموت.

باشرت النيابة العامة في أكتوبر التحقيق، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتيات تمهيدًا لسماع أقوالهن، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهمين وعرضهم على المجني عليهن، إلى جانب جمع وتفريغ كاميرات المراقبة على طريق الواحات لمواجهة المتهمين بالأدلة المصورة.

