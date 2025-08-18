قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باراك: لبنان أنجز "الخطوة الأولى" في نزع سلاح حزب الله والأنظار تتجه إلى إسرائيل
أحمد حسن يعلن قرارا صادما في الزمالك يخص هذا اللاعب
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

يتساءل الكثير من المواطنين عن المسارات والتحويلات البديلة بعد إعلان الإدارة العامة للمرور  إغلاق شارع 26 يوليو بشكل كلي لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – 6 أكتوبر وذلك في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان  لمدة (6 أيام) ونرصدها لكن على النحو التالي:

توقيتات إغلاق شارع 26 يوليو 
1. المرحلة الأولى: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17/8/2025 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.


2. المرحلة الثانية: ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22/8/2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 24/8/2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

كما قامت  الإدارة العامة للمرور بإجراء التحويلات المرورية التالية:

المسارات البديلة 
المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير نحو ميدان لبنان يتم تحويلها للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.


المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.


وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

عقوبة السير عكس الإتجاه


نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.


وفى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. 

شارع 26 يوليو إغلاق شارع 26 يوليو تحويلات شارع 26 يوليو مسارات بديلة لـ 26 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

جسر القرم

روسيا: إحباط محاولة أُوكرانية لاستهداف جسر القرم الحيوي باستخدام 28 طائرة بدون طيار

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة ومدة العملية 4 أشهر

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد